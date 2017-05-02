Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Nizip ilçesine yolcu taşıdığı iddia edilen Mehmet E idaresindeki 27 Y 6354 plakalı minibüs, Gaziantep Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 15 yolcudan 8'i hafif sıyrıklarla kurtulurken, 7 kişi yaralandı. Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar, kazayı fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımları ile minibüsten kurtarılarak hastanelere gönderildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bulut