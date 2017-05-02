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Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

Gaziantep'ten Nizip istikametine seyreden yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Gaziantepte yolcu minibüsü devrildi: 2si ağır 7 yaralı

02 Mayıs 2017 14:14
Yolcu minibüsü devrildi: 2'si ağır 7 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Nizip ilçesine yolcu taşıdığı iddia edilen Mehmet E idaresindeki 27 Y 6354 plakalı minibüs, Gaziantep Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 15 yolcudan 8'i hafif sıyrıklarla kurtulurken, 7 kişi yaralandı. Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar, kazayı fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımları ile minibüsten kurtarılarak hastanelere gönderildi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Bulut

Etiketler: Gaziantep, kaza, yolcu minibüsü


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