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Gaziantep'teki çatışmalarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te sabaha karşı gerçekleştirilen çatışma ve silahlı saldırı olayları ile ilgili inceleme yürüten ekipler, durdurdukları bir araçtaki 3 kişi gözaltına aldı.

Gaziantepteki çatışmalarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

21 Ocak 2017 15:29

Gaziantep'te sabaha karşı çıkan ve 2 kişinin öldüğü çatışmanın yaşandığı saatlerde polis ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Ulucanlar Mahalle Muhtarlığı önünde yaralı bir şahıs bulunduğu ihbarı almış, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından şahsın silahla yaralandığı belirlenmişti. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan ve Cuma Koşucu (27) olduğu belirlenen şahsın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Silahlı saldırıyı ve aynı saatlerdeki çatışma olaylarının faillerini belirlemek amacıyla Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde özel ekibi kurulmuştu. Her iki olayı da araştıran özel soruşturma ekipleri, ilk belirlemelere göre iki olayın da birbirinden bağımsız olduğunu belirledi. Ekipler, Ulucanlar Mahalle Muhtarlığı önündeki silahlı saldırı ile ilgili çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Görüntülerden bir aracın plakasına ulaşan ekipler, aracın kiralık olduğunu tespit etti. Firmadan aracın yerini öğrenen ekipler, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde 27 YS 702 iki plakalı aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, otomobilde 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, fişek ve mermi ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan 3 kişiyi de gözaltına aldı. Şahıslar, hastaneden alınan raporların ardından sorgulanmak üzere Gaziantep Emniyet müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Öte yandan Ökkeş Avcı ve Savaş Dahan'ın yaşamını yitirdiği çatışma ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

MEHMET BULUT 

Etiketler: gaziantep çatışma, Ökkeş Avcı, Savaş Dahan


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