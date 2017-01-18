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Gaziantep’teki cinayetin zanlıları Cerablus’ta yakalandı

Gaziantep’te öldürülüp yol kenarına atılan Suriyeli şahsın cinayet zanlısı Suriyeliler, polisin yürüttüğü başarılı takip ile Cerablus’ta gözaltına alındı.

Gaziantepteki cinayetin zanlıları Cerablusta yakalandı

18 Ocak 2017 15:39

Gaziantep’te 15 Ocak Pazar günü Suriye uyruklu Ebu Mahali (37) yol kenarında silahla başından vurularak, öldürülmüş halde bulunmuştu. Suriyeli şahsın öldürülmesi olayını araştıran polis ekipleri, daha önceden mühürlenmiş bir eğlence merkezine baskın düzenledi. Polis ekipleri baskında, didik didik aradığı güvenlik kameralarının kayıt cihazını bulamamıştı. Zanlıların peşine düşen polis ekipleri, yürüttükleri çalışma ile cinayet zanlıların peşine düştü. İz süren ekipler, Mustafa İ., Muhammet K., İbrahim K. ve İbrahim H. isimli şahıslara Cerablus’ta ulaştı. Asayiş Şubesi ekipleri, Cerablus’ta gerçekleştirilen operasyon ile şahısları gözaltına aldı.

Şüphelilerin zanlıyı daha önceden mühürlenmiş ve polisin arama yaptığı eğlence merkezinde öldürdüğü belirlenirken, bu şahısların da eğlence merkezinin müsteciri olduğu tespit edildi.

Etiketler: cerablus, cinayet zanlıları, Gaziantep


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