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Gaziantep'teki fabrika yangını söndürülemiyor

Gaziantep''teki fabrika yangını ekiplerin müdahalesine rağmen söndürülemiyor. Çıkan dumanlar nedeniyle aralarında itfaiye erlerinin de bulunduğu 5 kişi dumandan etkilendi.

Gaziantepteki fabrika yangını söndürülemiyor

28 Temmuz 2017 14:23

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan bir bakliyat işleme ve paketleme fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri müdahale etmişti. Ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yangın söndürülemiyor. Polis ve sağlık ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, dumanlar aralarında itfaiye erlerinin de bulunduğu 5 kişiyi etkiledi. Arkadaşları tarafından yüzü yıkanan vatandaşlar ve itfaiye erlerine hazır bekletilen ambulanslarda ilk müdahalesi yapıldı.
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor 

Abdülkadir Güneş - Lider Olgun


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