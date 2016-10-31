İhbar üzerine Şehitkamil ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğine hareket eden jandarma ekipleri, Ali Çelik (18), Mehmet (18) ve Mervan Arslan'ı (20) kanlar içerisinde bulmuş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Ali Çelik ve Mehmet Arslan'ın öldüğünü tespit etmişti. Mervan Arslan ise ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İncelemenin ardından Ali Çelik ve Mehmet Arslan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mervan Arslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay hırsızlık ihbarı ile ortaya çıktı.

Akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olay, çiftlik ortaklarından E.B.A.'nın jandarmayı arayıp, çiftliğinde hırsızlık olayı meydana geldiği yönünde ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine çiftliğe giden jandarma ekipleri ilk aramalarında kimseye rastlamazken, bir traktör ve yem karma makinesinin çalışır vaziyette bulunması üzerine şüphelenerek, ihbarda bulunan E.B.A.'ya ulaştı. E.B.A.'nın da gelmesi ile birlikte yeniden arama yapan jandarma ekipleri, çiftlikte ineklerin bulunduğu yerde 3 kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Jandarma ekipleri, şahısların yanına gittiğinde silahla vurulduğunu belirledi.

Vurulan 3 kişi kardeş çıktı

Çiftlikte vurularak öldürülen Ali Çelik, Mehmet Arslan ile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mervan Arslan'ın kardeş olduğu ortaya çıktı. Arslan ve Çelik kardeşlerin babalarının farklı olduğu belirlendi. Baba Abdülgani Arslan'ın Yavuzeli'nde bir hayvan çiftliğinde çalıştığı öğrenildi.

Geniş kapsamlı soruşturma

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, çiftlikten herhangi bir hayvanın çalınmadığını belirlerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olaydaki sır perdesinin çözülmesinde ise ağır yaralanan Mervan Arslan'ın sağlığına kavuşmasının büyük önem taşıdığı bildirildi.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ali ve Mehmet kardeşlerin cenazeleri ise yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Mehmet Bulut