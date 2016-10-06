Yaşanan terör saldırısı sonrasında yerli turistlerin bile gitmeye çekindiği Gaziantep'teki özel müzeler, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün son kararıyla kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Artan terör tehdidinin ardından özel güvenlik görevlisi çalıştırma mecburiyeti getirilen müzelerde ayrıca arkeolog görevlendirilmesi isteniyor.

Özel müzelere resmi yazı gönderen Kültür ve Turizm Müdürlüğü, müzeyi çalıştırabilmek için güvenlik görevlisi ve arkeolog çalıştırılması zorunluluğu olduğunu bildirdi. Özel müze sahiplerine gönderilen yazıda, mevzuat değişikliği sebebiyle eksiklerin bir an önce tamamlanması istendi.

Ziyaretçi sayısının azlığı sebebiyle zor günler geçiren özel müze sahipleri ise mevzuat gereklerini yerine getirmekte zorlandıklarını belirterek, uygulamaya tepki gösterdi. Uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde kapılarına kilit vurmak zorunda kalacağını belirten bazı müze sahipleri, yetkililerden yardım istedi.

"Müzemi kapatmak zorunda kaldım"

Güvenlik görevlisi ve arkeolog istihdamı sağlayamayacağı için müzesini kapattığını söyleyen Dünya El Sanatları Müzesi'nin sahibi Hanefi Özaslan, “20 yıldır bakırcılıkla uğraşıyorum. Osmanlı eserlerini bir araya getirerek müzemi kurdum. Amacımız gelecek kuşaklara Osmanlı eşyalarını tanıtmak. Kültüre ve Gaziantep turizmine bir katkı sağlamaktı. Yapmış olduğumuz bu müzede bizim bir çıkarımız yok. Amaç sadece Gaziantep turizmini canlandırmaktır. Buna da Kültür ve Turizm Müdürlüğü yazı göndererek '1 arkeolog ile 3 tane güvenlik görevlisi çalıştırmak zorundasınız' dedi. Bizim buna gücümüz yok. Ben müzemi kapatmak zorunda kaldım” dedi.

"Zaten zar zor ayakta duruyoruz"

Bir arkeolog çalıştırmanın maliyetinin aylık 2-3 bin TL’yi bulduğunu belirten Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan ise “Bize bakanlıktan gelen yazı ile adeta müzelerimizin kapatılması isteniyor. Prosedürü yerine getirmemiz isteniyor. Zaten biz geleceğe ışık tuttuğumuz için, geçmişten günümüze zar zor ayakta duruyoruz. Kültür Bakanlığından gelen yazı ile beraber, Gaziantep’teki özel müzelerin kapatılması isteniyor. Bu yapılan doğru bir şey değildir. Gaziantep'e birçok misafir geliyor. Eski Mezopotamya buralar. Kültür Turizm’inden başka bir şansımız yoktur. Bizden prosedüre uyulması ve arkeolog almamızı istiyorlar. Biz zaten para kazanmıyoruz. Biz şu an zaten cepten yiyoruz. En kötü arkeologun değeri 2 bin TL’dir bunu karşılayacak durumumuz yok. Biz bunu kazanamadığımız gibi, bu müzeyi ayakta tutmaya çalışıyorum. Bu mevzuat kuralları yanlış bir uygulamadır” diye konuştu.

"Koşullarını yerine getirmeyen müzeler kapanıyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulanan Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Aykanat, özel müzelerin hepsinin değil, koşulları yerine getirmeyen müzelerin kapanacağını ifade etti. Gerekli şartların sağlanması durumunda isteyenlerin müze açabileceğini belirten Aykanat, "Şu anda müze statüsü kazanan gerek Kültür Turizm Bakanlığına ait gerekse özel ama bizim denetimimizde olan müzeler toplamda 16 adettir. Bu kadar müze olması her alanda Gaziantep’in gelişmişliğinin göstergesidir. Bu da bizim için gurur verici. Bunun yanında tabi ki diğer alanlarda da müze talepleri olduğu için bunun bir prosedürü var. 2683 sayılı kanunda özel bir müze nasıl açılır, hangi statüde açılır? Kanun ve yönetmenliklere uygulanan şartlar sağlandığında ve müracaat edildiğinde müze açılabilir. Doğrudan bakanlığımıza müracaat edildiğinde bizde burada takiplerini yapıyoruz. Gerekli raporları hazırlıyoruz. Müze statüsü ile ilgili olabilmesi kriterlerini tüm bilgi ve birikimleri bakanlığa getirttikten sonra değerlendirilip müze açma iznini verilerek, açılışını sağlıyoruz. Yani özel müzelerin kapatılması ya da terörden dolayı böyle bir kapatılma söz konusu gündemimizde yoktur” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Lider Olgun