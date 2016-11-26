Valilik tarafından yapılan açıklamada , “25.11.2016 günü saat 23.20 sıralarında il genelinde duyulan patlama sesinden dolayı, jandarma, emniyet AFAD ve itfaiyeye yapılan ihbarlar değerlendirilmiş 26.11.2016, günü saat 00:25 itibari ile hastanelerimize, diğer kurumlarımıza bildirilen ya da görevlilerimizce tespit edilen herhangi bir yaralanma, vefat ya da maddi hasar bulunmamaktadır. Bu sesin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan uçaklarımızın ses hızını aşmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir’’ denildi.