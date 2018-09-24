Gaziantep'teki yasa dışı bahis operasyonunda 35 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında toplamda 21 bin 315 TL, yasa dışı bahis oynanmasında ve oynatılmasında kullanılan 31 adet bilgisayar hard diski, 16 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet kupon yazıcısı ve 104 adet kupon ele geçirilirken, yasa dışı bahis oynayan 35 şahsa 7258 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen H.Y., H.S., B.K., E.K., İ.S., M.Ş., Ö.F.M., E.E., M.A., E.A., H.K., M.K., H.Y., A.K., C.Ç., B.A., A.Ö., O.K., A.E., S.D., F.A., M.Ö., V.E., M.K. isimli 24 şüpheli şahıs ise haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.