Gaziler askerlik başvurusu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütüne yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"na gazi ve şehit yakınlarından destek geldi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV), Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Dayanışma Derneği üyesi yaklaşık 60 gazi ve şehit yakını Samsun İlkadım Askerlik Şubesi'ne askere alınmaları yönünde dilekçe verdi. Gazi ve şehit yakınlarının doldurduğu dilekçeleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, İlkadım Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Refik Ünver'e teslim etti. Dilekçeleri teslim alan Ünver, dilekçelerin bir üst makama iletileceğini belirtti.

"Yeniden asker olur canımızı seve seve veririz"

Dilekçeleri teslim ettikten sonra gaziler ve şehit yakınları adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, "Türkiye Muharip Gazileri, Türkiye Harp Malulü Gazileri, emniyet mensubu gazileri ve şehit yakınları olarak ilerleyen yaşlarımıza rağmen sınırlarımızdaki düşmanlara karşı yapılan her türlü vatan savunmasında kahraman ordumuzun yanında ve devletimizin yanındayız. Gerektiğinde cennet vatan toprakları için yeniden asker olur canımızı seve seve veririz. Cenab-ı Allah ordumuza güç ve kuvvet versin; bu aziz millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

Dilekçeleri teslim eden gazi ve şehit yakınları askeri selamla askerlik şubesinden ayrıldı.

Dilekçe verenler arasında EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Dayanışma Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz da yer aldı.

Kenan Akyüz