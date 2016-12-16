Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta sonu yaşanan hain terör saldırısının ardından Şehitler Tepesi'ne ziyaretler devam ediyor. Bugün Kıbrıs Gazileri ile Kuva-i Milliye Mücahitleri Derneği Sakarya Şubesi mensupları, şehitleri anmak için olay yerine gelerek karanfil bırakıp dua etti. Dernek üyeleri ve Kıbrıs Gazileri, terörle mücadele için göreve hazır olduklarını söyledi.

Türk bayraklı ve üniformalı yaşlı gaziler, Türkiye’ye yönelik terör örgütleri üzerinden oynanan oyunlara dikkat çekti. Gaziler, saygı nöbetinin ardından Şehitler Tepesi'nden ayrıldı.

Sadık Kahraman