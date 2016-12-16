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Gaziler Şehitler Tepesi'nde

Kıbrıs Gazileri ile Kuva-i Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri, terör saldırısının düzenlendiği Beşiktaş’taki Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek terörü lanetledi. Polis memurlarına başsağlığı dileyen ziyaretçiler, terörle mücadele için hazır olduklarını bildirdi.

Gaziler Şehitler Tepesinde

16 Aralık 2016 13:32

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta sonu yaşanan hain terör saldırısının ardından Şehitler Tepesi'ne ziyaretler devam ediyor. Bugün Kıbrıs Gazileri ile Kuva-i Milliye Mücahitleri Derneği Sakarya Şubesi mensupları, şehitleri anmak için olay yerine gelerek karanfil bırakıp dua etti. Dernek üyeleri ve Kıbrıs Gazileri, terörle mücadele için göreve hazır olduklarını söyledi.

Türk bayraklı ve üniformalı yaşlı gaziler, Türkiye’ye yönelik terör örgütleri üzerinden oynanan oyunlara dikkat çekti. Gaziler, saygı nöbetinin ardından Şehitler Tepesi'nden ayrıldı. 

Sadık Kahraman

Etiketler: Gaziler Şehitler Tepesi


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