Gazilerden Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Muharip Gaziler Derneği Şubesi tarafından Afrin’deki terör örgütlerine yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için yürüyüş tertiplendi. Gaziler Derneği’nin Etibank karşısındaki yerleşkesinden başlayan yürüyüşe Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Gaziler Derneği Şube Başkanı Erdinç Hazar, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile gaziler katıldı.

VATANDAŞLAR BÜYÜK DESTEK VERDİ

Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan gazilere çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

‘Her Türk asker doğar’, ‘Bayrak inmez, vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde Cumhurluk Alanı’na kadar devam eden yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Gaziler Derneği Şube Başkanı Erdinç Hazar yaptığı konuşmada, gaziler olarak silahlarını alıp cepheye gitmeye hazır olduklarını söyledi.

TSK’nın sınırda güvenliği sağlamak, dost ve kardeş bölge halkını terör eziyetinden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattığını belirten Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci ise, “Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz anlayışıyla çıkılan bu yolda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele edilmektedir. Bu vesileyle milletimiz için şehit olan bütün silah arkadaşlarımızı saygıyla, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Asil milletimizin duasıyla bu görevden de alnımızın akıyla çıkacağız ” dedi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da Kurtuluş Savaşı’ndaki günlerin yüzyıl sonra tekrarına şahit olduklarını dile getirerek milli birlik vurgusu yaptı.

Kaymakam Mustafa Masatlı ise, Türkiye’nin hemen ötesinde bir terör devleti kurmak için çaba sarf edildiğini söylerken, bu duruma müsamaha gösterilemeyeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Mehmetçik için zafer duası yapıldı.

Adem Tunçer