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Gazilerden sınırdaki askere moral

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi yöneticileri, Cilvegözü Sınır Karakolu'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulundu.

Gazilerden sınırdaki askere moral

18 Ocak 2018 16:37
Gazilerden sınırdaki askere moral - Tıkla İzle

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber koordinesinde gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sınır birliğinde görev yapan Mehmetçikleri ziyaret ederek moral veren dernek üyeleri, askerlere olası Afrin operasyonunda başarı dilediler.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Coşkun Adaber, "Askerlerimize olası bir Afrin operasyonu öncesinde moral vermek için buraya geldik, bir süre beraber olduk ve onlara dualarımızla şans diledik. Yönetim kurulu üyeleri ile sınırda görev yapan askerlerimize moral vermek istedik, eski günleri yad etmek için buraya geldik ve çok mutlu olduk" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube yönetim kurulu üyeleri de sınırdaki askerler ile bir araya geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Adem Karagöz
 

 

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