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Gazinatep’te istihbarat eğitimi

Gaziantep’te ’İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri’ konularında eğitim ve sertifika programı düzenlendi. Programda konuşan Emekli Albay Mustafa Güler, istihbaratta eğitim faktörünün büyük önem taşıdığını söyledi.


12 Kasım 2016 14:38

21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından Gaziantep’te bir otelde Siyaset, Strateji ve Liderlik Okulu İstihbarat ve İstihbarat Örgütleri Eğitim ve Sertifika Programı düzenlendi. İki gün boyunca devam edecek programın ilk gününde MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, istihbarat uzmanları, emekli askerler ve sertifika programına kayıt yaptıran çok sayıda katılımcı yer aldı. Programda konuşan Emekli Albay Mustafa Güler, istihbaratta teorik ve pratik olmak üzere kademeli bir eğitim sistemi olması gerektiğini söyledi. Mustafa Güler, "İstihbarat eğitimli insanla yapılması gereken bir konudur. Hem teorik hem de pratik olarak uzun zaman harcanması gereken sürekli yapanın denetlendiği bir yapıda kurulmalıdır. Kademeli ve her konunun uzmanlık alanları ayrı bir eğitim sistemi olmalıdır. İstihbarat kültürü olmadan kolay kolay başarıya ulaşılmaz. Eğer istihbaratta başarılı olmak istiyorsanız uzun yıllar vererek istihbarat kültürü oluşturmaya çalışacaksınız" diye konuştu. İki gün boyunca devam edecek olan programda Alman, İsrail, Amerikan ve Rus istihbaratları hakkında katılımcılara bilgi verilecek. Derslerin basına kapalı olarak gerçekleştirildiği programın sonunda ise katılımcılara sertifika verileceği belirtildi.

Etiketler: Emekli Albay Mustafa Güler, Gaziantep, istihbarat eğitimi


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