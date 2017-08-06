Gazintepspor kongresi çıkan olaylardan dolayı iptal oldu - Tıkla İzle

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl’ın istifasının ardından kongre kararı alınmıştı. İlk kongrede gereken çoğunluk sağlanamayınca, kongre 6 Ağustosa ertelenmişti. Hasan Şahin ile Mutlu Özpineci’nin yarıştığı kongre tartışmalı başladı. Olayların çıktığı kongrede seçim yapılamadı. Kongrenin iptal edilmesinin ardından yaşanacak süreçte Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya devreye girecek. Önceki yönetim ile görüşmesi beklenen Yerlikaya'nın ortak kararın çıkmaması durumunda ise süreci kayyuma taşıyacak.

Öte yandan kongrenin yapıldığı yeni stattaki toplantı salonunda klimaların çalışmaması nedeniyle delegeler zor anlar yaşadı. Sıcak olmasına rağmen sık sık tartışmaların da yaşandığı salonda divan kurulu seçilemedi. Devam eden tartışmalar ve sıcaktan bunalanlar, salonu terk etti. Kongrenin iptal gerekçesi ise, tartışmaların hedefindeki 7 kişilik divan heyetinin oluşturulamaması gösterildi. Gaziantepspor Başkan Adayı Hasan Şahin, kongreye eski yönetim tarafından izin verilmediğini söyleyerek, gerçek rakibin Kızıl ailesi mi, yoksa Mutlu Özpineci mi olduğunu anlayamadığını kaydetti.

Divan Kurulu Başkanı Sermet Atay ise üzgün olduğunu vurgulayarak, Gaziantep'in düştüğü durumu hak etmediğini kaydetti. Ayrıca Atay, tartışmalı bir şekilde divanın oluşturulmaması için tehdit edildiğini söyledi.

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