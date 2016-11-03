Görme engelli bireyler için hayati öneme sahip olan hissedilebilir yollar, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından denetlendi. Ekipler engelli yollarına araç park edenler ve yolları amaç dışında kullananlara 105 lira cezai işlem uyguladı. İlçede engelli vatandaşların sokağa çıktığında yaşadığı problemlere yönelik başlatılan denetlemelerden engelli vatandaşlar da memnun kaldı. Kendileri için büyük öneme sahip yolların vatandaşlar tarafından amaç dışı kullanılmasına tepki gösteren engelli vatandaşlar, yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Gelen ihbarlar üzerine ilçede bulunan engelli yolları ve rampalarda denetlemeler yaptıklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Arslan Öztürk, "Gaziosmanpaşa ilçemizde mobil ekiplerimiz var, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde. Bu alanlarda gerek araç parklanması, gerek esnaflarımız tarafından işgaller ve kaldırımların yetersizliği nedeniyle doğan sıkıntılar nedeniyle çalışmalar yapıyoruz. Biz de izah ederek, ikna ederek bu olumsuzluğa sebep olan vatandaşlarımızı, araç sahiplerini, esnaflarımızı bilgilendiriyoruz" dedi.

"Bizim önümüze engeller bırakmasalar daha iyi olur"

Yollarda olan sarı çizgilerde bulunan engellerin kendilerini çok zor durumda bıraktığını belirten Görme Engelli Funda Gegin, "Yollarda bulunan sarı çizgiler belirgin olursa bizim için çok iyi oluyor. Vatandaşlar bizim önümüze engeller bırakmasalar daha iyi olur. Duyarlı olsunlar engelliler için" ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımız bu konuda çok duyarsız"

Kaldırımda yürürken önlerine çıkan engellerle hayatlarının daha da zorlaştığını söyleyen İsmail Hakkı Gül, "Kaldırımlardan yürümemiz gerekiyor bizim de ama kaldırımlar esnaflar ve vatandaşlar tarafından aman zaman işgal ediliyor. Arkamızda gördüğünüz gibi yanlış park edilen araçlar önümüze engel oluyor. İnsanlarımız bu konuda çok duyarsız" diye konuştu.

Yapılan denetlemelerle engelli vatandaşların yaşadığı zorluklara da duyarlılık oluşturuldu.

