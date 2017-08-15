Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden başarılı öğrencilere Bosna Hersek gezisi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 50 başarılı öğrenciyi yurtdışında 15 günlük bir eğitim ve kültür gezisi kampı için Bosna Hersek’e gönderdi. Bosna Hersek’e gidecek olan öğrenciler, Gaziosmanpaşa Belediyesi önünden aileleri tarafından uğurlandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu da uğurlama törenine katılarak, öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti. Eroğlu, yabancı dil öğrenmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak; ‘’Size yurtdışında alacağınız İngilizce eğitiminin üniversitede de katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizler bu vesileyle başarınızı ödüllendirerek diğer öğrencileri de başarıya teşvik etmek istiyoruz. Çoğunuzun akrabası bu geziye katılmak için çok çalışacaktır. Biz de bu yüzden hem başarıyı ödüllendirelim hem de başarıya teşvik edelim diye bu gezinin size hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz’’ dedi.

Bosna Hersek’e gidecek öğrenciler içinde ilk kez giden de vardı, ikinci kez o heyecanı yaşayan da. Öğrenciler, okul başlamadan önce bu gezinin kendileri için çok iyi olacağını dile getirdi ve dil eğitiminin onları geliştireceğini söyledi. Çocukları için gururlu olan veliler ise bu uygulama için Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gezide İstanbul-Saraybosna Gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, sabah-öğle-akşam yemekleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından karşılanacak. Ayrıca öğrenciler, haftada 20 saat toplam da 40 saat İngilizce dersi alacak. Kalan vakitlerde ise Mostar gezisi, Srebrenitsa gezisi, spor aktiviteleri ile müze ziyaretlerinin bulunduğu tarihi ve turistik yerleri, Saraybosna ve Travnik gibi kentleri gezme imkanı bulacak. Öğrenciler, tüm bunların yanında transferler ve profesyonel rehberlik hizmeti ile sağlık sigortasından da faydalanabilecek.