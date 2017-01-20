Kursa katılan gençlere günlük olarak, teşvik amaçlı maddi destek sağlandı. Kurs süresini tamamlayıp eğitimleri doğrultusunda istihdam fırsatı sunulan gençler aileleriyle birlikte Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın konuğu oldu. Kursiyerlerle kahvaltıda buluşan Başkan Usta,gençlere sertifikalarını verdi. Çeşitli nedenlerle toplumdan uzak kalan gençler, programda kendilerine istihdam sağlayan iş adamlarını da tanıma imkanı buldu.

“Gençlere örnek olmak için projenin devamını sağlamak istiyoruz”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Burada çeşitli nedenlerle birkaç kez suça karışmış olan gençlerimiz var. Bunlar okurken, çalışırken bir anda hayattan kopmuş gençler. Bunların hem ailesiyle olan bağlarını güçlendirmek hem de okuyacaksa okuyacakları noktasındaki düzeni sağlamak ve en önemlisi topluma kazandırmak ve hayata tutunmasını sağlamak bizi mutlu ediyor. Böyle anlamlı bir projede öncülük yapmak, gençlerimizin bu işte örnek olmasına katkı sağlamak bizleri mutlu ediyor. Bu projeyi önemsiyoruz ve devam ettirmeyi düşünüyoruz.” dedi.



“Okumak istememiştim ama sonra pişman oldum ve kursa yazıldım”

Maddi yetersizlikten dolayı okuldan ayrılmak zorunda kalan 15 yaşındaki Ekrem Çelik, “Ortaokuldan mezun olduktan sonra büyük bir işsizlik krizine girdim. İşe ihtiyacım vardı ve devletin böyle bir şey yaptığını duyunca hemen başvuru yaptım. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve hocalarımızın gayretiyle sertifika aldım. Eğitime ara vermek istememin sebebi okumak istememiştim. Sonra çok pişman oldum ve daha sonra kursa tekrar gelmek istedim. Şu anda çok iyiyim ve gayet başarılı bir çalışma olmuş” diye konuştu.



“Maddi yönden sıkıntı çeken insanlar suça ve her şeye bulaşabiliyor”

Maddi yönden sıkıntılar yaşadığı için 6’ncı sınıftan ayrılmak zorunda kalan 19 yaşındaki Furkan Filiz, “Ben arkadaş çevresine uydum. Zaten maddi yönden çektiğimiz sıkıntılarda var. Maddi yönden sıkıntı çeken insan zaten suça ve her şeye bulaşabiliyor. Ben arkadaşlarımıza yapmamalarını öneriyorum. Çünkü Allah büyüktür hep dua etsinler, yeteri kadar mücadele etsinler. Onlarda bir gün başarabilir. Gençlere suç işlememelerine ve okumaları noktasında tavsiyelerde bulunabilirim” şeklinde konuştu.

Öte yandan , sorunlu gençlere yönelik verilecek Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri kursu sonrasında gençler, Gazisomanpaşa’da devam eden kentsel dönüşüm projesinde istihdam edilecek.

