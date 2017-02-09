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Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yakında hizmette

350 yatak kapasiteli Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yakında hizmete giriyor.

Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yakında hizmette

09 Şubat 2017 18:38

İlçenin en büyük sağlık alanına sahip Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi; 270 kişilik konferans salonu, egzersiz havuzları, atölyeler, teknik birimler, alternatif tedaviler gibi fonksiyonel alanlar ile donatılmış. 4 kat ve zemin+3 kat bodrumdan oluşan hastanenin 6 bin 100 metrekare alandan oluşan zemin katında; standart hasta yatak ünitesi, poliklinikler, idari birim, çocuk oyun alanı ve bekleme salonu yer alıyor.

5 bin 400 metrekare alana kurulacak birinci katında; standart hasta yatak ünitesi, idari bölüm, fizyoterapist odaları, çocuk ve yetişkin tedavi üniteleri, iç bahçeler, alternatif tedaviler içerisinde bulunan yürüme analiz, el tedavi, egzersiz ve konuşma tedavi odaları bulunuyor. Bin 900 metrekarelik alanlara sahip 2. 3. ve 4. katların vaziyet planı ise aynı bulunuyor.

5 bin 400 metrekare alandan oluşan birinci bodrum katta; standart hasta yatak ünitesi, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, çocuk ve yetişkin tedavi üniteleri, egzersiz havuzu, laboratuvarlar, röntgen bölümleri, yine alternatif tedavi üniteleri, fizyoterapist bölümleri bulunuyor. 7 bin 200 metrekare alana sahip ikinci bodrum katında; acil servisler, 143 araç kapasiteli kapalı otopark ve 9 bin 100 metrekare alana sahip üçüncü bodrum katında; atölyeler, mutfak bölümü, çamaşırhane, morg bölümü ve 148 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.
Hastanenin bahçesinde bulunan kültürel tesis alanı, tematik bahçe bölümü, oyun alanı, havuzlar, spor alanları ve anfi tiyatrosu ile hastaların tedavi olurken huzur bulacağı mekanlar da oluşturulmuş.

Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin ilçeye büyük bir katkı sağlayacağını belirterek; “Hastanemiz sadece ilçemize değil, tüm Türkiye’de şifa arayan insanlarımıza hizmet verecektir. Böylesine önemli bir tesisin ilçemizde bulunması bizler için de büyük önem taşımaktadır. Hastanemizin tüm hastalarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

Etiketler: Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hasta, yakında hizmette


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