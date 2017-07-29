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Gaziosmanpaşa’da 13 bin metrekarelik dev park hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 13 bin metrekarelik Karayolları Parkı hizmete açıldı. Açılış töreninde Grup Tillo da seslendirdiği şarkılarla vatandaşların adeta kulaklarının pasını sildi.

Gaziosmanpaşada 13 bin metrekarelik dev park hizmete açıldı

29 Temmuz 2017 10:04

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Karayolları Mahallesi’nde yapımı tamamlanan toplamda 13 bin metrekarelik park alanı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve binlerce Gaziosmanpaşalı vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı. 13 bin metrekarelik Karayolları Park alanı bu özelliğiyle ilçenin en büyük parklarından biri oldu. 

Açılış öncesi konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sporundan parkına, kültüründen sosyal imkanlarına kadar ihmal etmedik, unutmadık. Önümüzde bir takım engeller vardı onları bekledik. Biliyorsunuz bu bölge kentsel dönüşüm alanında kalıyor. Biraz yargıyla ilgili süreç uzadığı için bu bölgede çok fazla bir şey yapamadık ancak geçen yıldan itibaren hizmetlerimizi yoğunlaştırarak bu mahalleye hizmet vermeye hem de bir yandan önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümde yine burada sizlerle beraber istişareler yaparak bir düzene sokmak suretiyle mahallemizi inşallah önümüzdeki yıllara çok güzel bir şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu mahallenin içinde yaşayan sizler, hanım kardeşlerim, beyefendiler ve sevgili çocuklar şunu unutmayın, mahallenin ismi karayolları olabilir sizi kara korkutmasın biz içini hep yeşil yapacağız. Bu mahallenin sokağı, caddesi, parkı, kültür ve sosyal tesisleri önümüzdeki yıllara daha güzel bir şekilde hazırlanacaktır. Emeği geçen tüm kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Burası artık bundan sonra sizin, çocuklarımızın, biz yaptık sahip çıkması, kullanması sizden" diye konuştu.

Parka çocuklarıyla gelen Adem Akbulut, "Park semtimiz için çok iyi oldu. Hoşumuza gitti yapanlara teşekkür ederiz" dedi.

Gürbüz Kara ise, "Parkımız çok şahane çok güzel bulduk. Belediye başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçe protokolü alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası sahne alan Grup Tillo birbirinden güzel şarkıları Gaziosmanpaşalı vatandaşlar için seslendirdi.

Pek çok ihtiyacı karşılayabilecek olan park içerisinde, bin metrekare çocuk oyun alanı, 2 adet temalı oyun grubu bulunuyor. Engellilere özel 200 metrekarelik bir alanda engelsiz kültür-fizik aletleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, basket sahaları ve amfi tribün yer alıyor. 


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