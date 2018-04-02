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Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

Gaziosmanpaşa'da bir gömlek fabrikasında yangın çıktı. Olayda gelen ilk bilgilere göre çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşada büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

02 Nisan 2018 14:43

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