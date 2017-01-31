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Gaziosmanpaşa’da hava destekli narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

Gaziosmanpaşada hava destekli narkotik operasyonu

31 Ocak 2017 04:41
Gaziosmanpaşa’da hava destekli narkotik operasyonu - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden sabah saat 03.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi’nde bulunan çok sayıda adrese özel timlerin yardımıyla girildi. Girilen adreslerde ekipler şüpheli şahıslar üzerine arama çalışması yaptı.

Gaziosmanpaşa İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 80 adreste çalışma yapılırken 100 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Evlerde yapılan aramalar sonrasında satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere ekipler tarafından el konulurken şüpheliler gözaltına alındı. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele


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