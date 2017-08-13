Gaziosmanpaşa’da sağlık için 15 kilometre bisiklet sürüldü

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçede yapılan bisiklet yollarının daha aktif kullanılmasını sağlamak, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve trafikte bisiklet sürücülerine saygıyı arttırmak amacıyla yapılan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan başlayan 15 kilometrelik parkurun Gaziosmanpaşa Belediye bahçesinde son buldu. Şenliğe katılacak tüm bisiklet severlere günün anısına madalya verildi.

Bisiklet şenliğinin önemini anlatan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bisiklet kullanma kültürünü geliştirmek, yaygınlaştırmak; gençlerimizi, kadınlarımızı, yaşlılarımızı bisiklet kullanmaya teşvik etmek etmeyi amaçlıyorduk. Yaklaşık 400’ün üzerinde insan iştirak etti. İlçemizde bir saate aşkın bir sürede duraklama, parkur bünyesinde mola verildi. Sonra tekrar meydana gelindi. Buradaki amaç bence hasıl olmuştur. Yani bizim bisiklet sürme ve yarış yapma amaçlanmıyordu burada. Bisiklet kullanabilme alışkanlığını herkesle paylaşmayı amaçlıyorduk. Biz bisiklet kullanmayı vatandaşlarımıza teşvik etmeyi amaçlıyorduk. Gerçekten o manada iyi netice verdiğini düşünüyorum. Bunu daha sık yapmamamız gerektiğini burada bir kez daha müşahede etmekte bulunmak bizi sevindirdi. Bisiklet yolları talepleri oldukça fazla ama biz mevcut şartlarda, mevcut imkanları bisiklet kullananlara açmamız suretiyle bunu kolaylaştırabiliriz. Periyodik olarak da mümkün mertebe boş bulduğumuz alanlara bisiklet yolları yapmak suretiyle de bu imkanları genişletebiliriz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çekilişle üç kişiye bisiklet hediye edildi.

İsmail Bulut