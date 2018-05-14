Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 18.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen silahlı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıs, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler sokakta çok sayıda boş kovan bulurken, bazı araçlarda mermi izine rastlandı. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.