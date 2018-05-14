Diğer
Kategoriler

Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa’da silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşada silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

14 Mayıs 2018 22:46

Olay, saat 18.40 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Doğan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen silahlı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıs, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokak üzerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler sokakta çok sayıda boş kovan bulurken, bazı araçlarda mermi izine rastlandı. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.  

Etiketler: gaziosmanpaşa, silahlı çatışma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç