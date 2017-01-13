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Gaziosmanpaşa’da taksiciye silahlı saldırı

Gaziosmanpaşa’da seyir halinde olan Ahmet Aydoğdu isimli taksi şoförü şüpheli bir otomobilden açılan ateş sonucunda yaralandı. Kullandığı araçla hastaneye ulaşan Aydoğdu ise tedavi altına alındı.

Gaziosmanpaşada taksiciye silahlı saldırı

13 Ocak 2017 07:44
Gaziosmanpaşa’da taksiciye silahlı saldırı - Tıkla İzle

Gaziosmanpaşa, Galeri Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.30 sıralarında Galeri Caddesi üzerinde müşterisini bırakan Ahmet Aydoğdu aracıyla birlikte seyir halindeyken yanına bir otomobil yaklaştı. Aynı istikamette seyir halinde olan diğer otomobilde bulunan şüpheli bir şahıs silahını çıkararak Ahmet Aydoğdu’nun aracına üç el ateş etti. Şüpheli şahsın silahından çıkan kurşunlar Aydoğdu’nun koluna ve karnına isabet etti. Silahla yaralanan taksi şoförü olayın şokunu atlattıktan sonra kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastaneye gitti. Kolundan ve karnından yaralanan Aydoğdu yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Taksi şoförünü yaralayan şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı haberini alan Ahmet Aydoğdu’nun meslektaşları ise hastaneye gelerek bilgi aldı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Oğuzcan Yazar
 


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