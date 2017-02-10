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Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşada uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi

10 Şubat 2017 08:15
Uyuşturucu operasyonun gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez ve Sarıgöl Mahallelerinde düzenlenen operasyon sonucunda 56 kişi gözaltına alınmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 36 şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde ise 20 şüphelinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiği öğrenildi.

Oğuzcan Yazar
 


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