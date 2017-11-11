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Gaziosmanpaşa'da yaşanan pitbull vahşeti kamerada

Gaziosmanpaşa'da sahibinin elinden kurtulan iki pitbull cinsi köpek sokak kedisine saldırdı. Köpeklerin sahipleri pitbullara tekme atarak kediyi kurtarmaya çalışsa da kedi parçalanarak can verdi.Tüm bu yaşanan pitbull vahşeti ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziosmanpaşada yaşanan pitbull vahşeti kamerada

11 Kasım 2017 09:13

Gaziosmanpaşa'da sahiplerinin elinden kurtulan 2 pitbull cinsi köpek sokaktaki bir kediyi yakaladı. Kediyi ısırmaya başlayan köpekleri adeta vahşete neden oldu. Sahipleri kediyi kurtarkmak için pitbullara tekme atmaya başladı. Ancak kedi paramparça olarak can verdi.Tüm bu yaşananlar sırasında vatandaşlar da bu vahşeti film izler gibi izledi.Yaşanan pitbull vahşeti ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, iki pitbull cinsi köpeğin bir kediyi dişlerinin arasına alarak çekiştirdiği ve sahipleriyle vatandaşların kediyi kurtarmaya çalıştığı görülüyor.Sahipleri defalarca köpeklere tekme atsa da pitbullar kediyi parçalayarak öldürüyor. Bu sırada vatandaşlar bu vahşeti film izler gibi izliyor. 

Etiketler: gaziosmanpaşa, kedi, pitbull

 

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