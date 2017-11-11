Gaziosmanpaşa'da yaşanan pitbull vahşeti kamerada

Gaziosmanpaşa'da sahiplerinin elinden kurtulan 2 pitbull cinsi köpek sokaktaki bir kediyi yakaladı. Kediyi ısırmaya başlayan köpekleri adeta vahşete neden oldu. Sahipleri kediyi kurtarkmak için pitbullara tekme atmaya başladı. Ancak kedi paramparça olarak can verdi.Tüm bu yaşananlar sırasında vatandaşlar da bu vahşeti film izler gibi izledi.Yaşanan pitbull vahşeti ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, iki pitbull cinsi köpeğin bir kediyi dişlerinin arasına alarak çekiştirdiği ve sahipleriyle vatandaşların kediyi kurtarmaya çalıştığı görülüyor.Sahipleri defalarca köpeklere tekme atsa da pitbullar kediyi parçalayarak öldürüyor. Bu sırada vatandaşlar bu vahşeti film izler gibi izliyor.