Gaziosmanpaşa’nın ilk kentsel dönüşüm projesinden yılın son fırsatı

Türkiye’nin gelişen bölgesi Gaziosmanpaşa’nın ilk kentsel dönüşüm projesi Essenora, Ekim ayında başlattığı yüzde 5 peşin hemen taşın kampanyasıyla toplam 758 konutluk projenin son 70 dairesini cazip ödeme koşullarıyla satışa sunuyor. Gaziosmanpaşa’nın yenilenen yüzüne örnek ilk kentsel dönüşüm projesi olan Essenora, 2 bin 800 metrekare kapalı alana sahip en büyük fitness merkeziyle de büyük ilgi görüyor.

"Tüm projeleri araştırmalarını, kıyaslamalarını öneriyoruz"

Yüzde 5 peşin, hemen tapu, hemen taşın kampanyasıyla Essenora İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz yılın son kampanyasıyla ilgili, “Konut yatırımı yapmak isteyenlere özel 2017’nin son fırsatını sunuyoruz. Modern şehircilik anlayışıyla inşa edilen Essenora, kalitesi, güvenirliği, çevre düzenlemesi, lokasyonu, ödeme koşulları vb. pek çok avantajından dolayı tamamlanmış en hesaplı markalı konut projelerimizden. Şirket olarak yılın son aylarında cazip ödeme koşullarıyla bu kampanyayı başlattık. Konut alacaklara tüm projeleri araştırmalarını, kıyaslamalarını öneriyoruz” dedi.

Konumu ile dikkat çeken, 60 dönüm şehir parkının hemen yanında 21 dönümlük alan üzerinde modern şehircilik anlayışıyla inşa edilen, rezidans standartlarında 1+1; 2+1; 3+1 ve 4+1 daireler ve bahçeli teras villa alternatiflerinden oluşan toplam 758 konutla Türkiye’nin sayılı projeleri arasında yer alıyor. Ayrıca, 4.500 TL’den başlayan metrekare birim fiyatı ile İstanbul’un en uygun maliyetli projesi olan Essenora’da site içerisinde 12 ticari ünite, 1 market, mini spor salonları, çocuk oyun alanları, Fitness Centerlar, sauna, Türk hamamı, buhar odası, kapalı otopark, açık ve kapalı iki yüzme havuzu, cafe ve restaurantlar bulunuyor. Sakinlerine sunduğu imkânlarla, 800 kişiye iş istihdamı da sağlanacak.

