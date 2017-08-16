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Gaziosmapaşa’da olaylı gece: 1’i polis 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da, boş bir dükkana ateş açan kişi ya da kişilere dur ihtarında bulunan polis memuru açılan ateş sonucu bacağından yaralanırken, bir vatandaşta hafif yaralandı.

Gaziosmapaşada olaylı gece: 1i polis 2 yaralı

16 Ağustos 2017 07:12
İstanbul’da olaylı gece: 1’i polis 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 02.00 sıralarında Karlıtepe Mahallesi Doğan Sokak’ta bulunan boş dükkanda meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan ve daha önce kahvehane olarak kullanılan boş dükkana kişi ya da kişiler ateş açtı.

Silah seslerini duyan Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği’nde görevli ismi öğrenilemeyen komiser yardımcısı kaçan kişi ya da kişilere dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan kişi ya da kişiler uzun namlulu silahla rastgele ateş açarken komiser yardımcısı polis memurunu bacağından yaraladı. O sırada yoldan geçen bir vatandaşta göğsüne saçma isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı komiser yardımcısı polis memuru ve göğsünden yaralanan vatandaşı Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan polis memuru ve göğsünden yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği doğan sokağı ve yıldız tabya caddesine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde cadde ve sokakta çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Tedbir amaçlı olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. 

Murat Solak

Etiketler: Gaziosmapaşa, İstanbul


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