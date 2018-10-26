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Gazişehir deplasmanda farklı kazandı

Gazişehir deplasmanda farklı kazandı
Gazişehir deplasmanda farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda AFJET Afyonspor 4-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda AFJET Afyonspor 4-1 mağlup etti.

Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Erkan Özdamar, Bilal Gölen, Anıl Usta
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker, Arapi, Bayram, Yasin Mehmet Sedef, Ramazan (Abdulkadir dk. 43) Nazmi, Taşkın (Aykut dk. 90 ?), Ersel, Mendy (Sinan dk. 74)
Yedekler: Aykut, Sinan, Abdulkadir
Teknik Direktör: Sebahattin Akgül
Gazişehir Gaziantep: Günay, Ahmet, Yalçın, Jefferson (Kubilay dk. 62), Poepon (Chabbi dk. 65), Segbefıa, Ogulcan, Gökhan (Okan dk. 81 ?), Mehmet Erdem, Rıdvan, Yunathan Rodriguez
Yedekler: Kubilay, Chabbı, Okan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Abdukkadir (dk. 49) (Afjet Afyonspor), Yunathan Rodrıguez (dk. 21), Gökhan (dk. 40), Chabbı (dk. 83), Ogulcan (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Taşkın, Ersel (Afjet Afyonspor), Mehmet Erdem, Segbefia (Gazişehir Gaziantep)  

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