Gazişehir Erzurum canlı izle (Bein Sports) Gazişehir Erzurum maçı kaç kaç ?

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Gazişehir tecrübeli oyuncularına güveniyor

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig Play-off Final mücadelesinde B.B. Erzurumspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, tecrübeli oyuncularına güveniyor.

Süper Lig'e çıkma yolunda çok kritik bir maça çıkacak olan Gazişehir Gaziantep, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak maça odaklanmış durumda. Zorlu karşılaşmada B.B. Erzurumspor ile karşılaşacak olan Gaziantep ekibi, en çok tecrübeli ayaklarının performansına güveniyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin kadrosunda daha önce Spor Toto Süper Lig tecrübesi yaşamış 11 oyuncu bulunuyor. Gazişehir’in kadrosunda yer alan futbolculardan İsmail Konuk Akhisar Belediyespor ve Bursaspor, Uğur Akdemir Balıkesirspor, Serge Akakpo Trabzonspor, Murat Ceylan Gaziantepspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu, Tugay Kaçar Osmanlıspor, Ermin Zec Karabükspor, Samican Keskin Adanaspor, Özgürcan Özcan Akhisar Belediyespor, Del Valle Bursaspor ve Kasımpaşa, Serdar Deliktaş Osmanlıspor ve Karabükspor, Pierre Webo ise Fenerbahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor ile Süper Lig tecrübesi yaşamıştı.

Kırmızı-siyahlıların yıldızı Pierre Webo hem kariyeri hem attığı gollerle takımının dikkat çeken ismi konumunda. Süper Lig’de daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan, Başakşehir forması giydiği dönemde yıldızlaşan Kamerunlu oyuncu Süper Lig’de son olarak Osmanlıspor forması giymişti. Bu üç takımdaki kariyeri boyunca Spor Toto Süper Lig’de toplam 63 gol atan Webo, Süper Lig tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncularından biri konumunda.

Kariyerinde İspanyol ekipleri Mallorca ve Osasuna da bulunan Webo, play-off yarı final ilk maçında 90+5’te attığı golle Gazişehir’i finale taşıyan isim olmuştu.

Webo gibi Del Valle de Süper Lig tecrübesi yüksek olan oyunculardan biri. Süper Lig’e Kasımpaşa forması ile giriş yapan Del Valle burada gösterdiği performansla dikkat çekerek Bursaspor’a transfer olmuştu. Bursaspor’da bir buçuk sezon top koşturan Del Valle sezon başında Gazişehir’e imza atmıştı.

Gazişehir Erzurum nasıl canlı izlenir?

Gazişehir Erzurum maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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