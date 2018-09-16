Gazişehir Gaziantep - Altınordu maçın ardından

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iç saha maçlarında galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, galibiyetin Gaziantep halkına iyi geleceğini belirtti. Koşukavak, “Altınordu oyun pratikleri gelişmiş bir takım. İyi bir takım olduğu için oyun geçişlerini çok iyi yapıyorlar. İlk yarı itibariyle ön alan baskılarımızı kırdılar. Çok koşmak zorunda kaldığımız için topa da çok sahip olamadık. İkinci yarı itibariyle de oyuncu değişiklikleriyle topa sahip olmaya başladık. İç saha maçlarında topa sahip olmazsanız rakibi geriye yaslayamazsınız ve oyun tamamen rakibin kontrolüne geçer ama ikinci yarı itibariyle oyunu dinlendiremediğimiz anlar vardı. İç saha galibiyetine çok ihtiyacımız vardı. Bu galibiyet Gaziantep halkı için de önemliydi” dedi.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise maça kazanmak için geldiklerini vurgulayarak, “Maça kazanmak için gelmiştik. Denizlispor maçından sonra çok güzel bir ışık çıkmıştı ortaya. Maçın ilk yarısı oyun kontrolü bizdeydi. Son 20 dakika rakip üzerimize geldi. Son dakikalarda da gol yedik. Topa sahip olduğumuz süreleri uzatmamız gerekiyordu. Çünkü maçın belirli bölümlerinde iyi oynadık. Maçın son bölümlerinde ise oyundan düştük. Biz geri çekildikçe rakip üzerimize geldi. Biz böyle oynamak istemiyoruz ve bu istediğimiz bir oyun tarzı değil. Buradan dersler çıkarmamız gerekiyor. Gazişehir'i tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Abdülkadir Güneş

