Diğer
Kategoriler

Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının ardından

Gazişehir Gaziantep takımının Boluspor karşısında 1-0 kazandığı Play-off yarı final ilk maçının ardından her iki teknik adam açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının ardından

11 Mayıs 2018 23:57

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, rövanşta maçı alacaklarını belirterek, "Bu maçı 1-0 kaybettik ama ikinci maç var. 0-0 bitseydi Gazişehir'in şansı vardı. Ancak 1-0 iken Gazişehir'in şansı yok. Oyuncularım ikinci maça çok iyi motive olacak. oyuncularıma güveniyorum" dedi.


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "Dersimizi iyi çalıştık, maç istediğimiz gibi geçti. Bu maçlar iki ayaklı maçlardır. Önemli olan gol yemeden atmaktı. 90+'da atmayı başardık. İlk yarı onlara pozisyon vermedik, ancak ikici yarı 1-2 pozisyon verdik. Ama bizim çok daha net pozisyonlarımız vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Deplasmanda gol arayacağız. 1 gol atarsak rakibin 3 gol atması gerekecek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç