Diğer
Kategoriler

Gazişehir Gaziantep, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulubü, TFF 1. Lig’in ilk haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Gazişehir Gaziantep, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

10 Ağustos 2017 11:27

Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig 1. hafta müsabakasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Gazişehir Gaziantep, 13 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını tecrübeli teknik adam Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştiriyor. Isınma hareketlerinin ardından yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı. 

Çalışma, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

 

Etiketler: Gazişehir Gaziantep, Samsunspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!