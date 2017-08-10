Gazişehir Gaziantep, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig 1. hafta müsabakasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Gazişehir Gaziantep, 13 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın hazırlıklarını tecrübeli teknik adam Hüseyin Kalpar yönetiminde gerçekleştiriyor. Isınma hareketlerinin ardından yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Çalışma, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.



