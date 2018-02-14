Gazişehir’de İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor'a karşı aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayan Kırmızı Siyahlılar çalışmalarına ara vermedi. Tecrübeli Teknik adam Erkan Sözeri yönetiminde saat 17:00'de başlayan antrenman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Sözeri, antrenman öncesinde futbolcular ile kısa bir konuşma yaptı. Adanaspor karşısında ilk 11'de giyen futbolcular re-jenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise düz koşunun ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Adanaspor karşılaşmasında baldırında meydana gelen ağrı nedeniyle oyundan çıkan Ahmet Kesim ise tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. İstanbulspor hazırlıkları yarın saat 11:00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.