Gazişehir’den Passolig tepkisi

Gazişehir’den Gaziantep Futbol Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Takımımızın, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynadığı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı Boluspor maçı öncesinde Passolig sistemlerinden kaynaklı olarak, birçok taraftarımızın stadyuma giriş yapmalarında sıkıntı yaşadıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübümüzle alakası olmayan Passolig sisteminden dolayı kaynaklı yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına yönetimimiz çalışmalara başlamıştır. 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu Passolig noktaları da aktif hale getirilip, değerli taraftarlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır.

Taraftarlarımız, bundan sonraki süreçte bilet yüklemelerini internet sitesi ve Kamil Ocak Stadyumu altındaki Passolig noktalarından yapabileceklerdir. Gaziantep Kalyon Stadyumun'a giriş konusunda yaşanılan bu sorunların minimize edilmesi adına, taraftarlarımızı karşılaşmadan bir kaç gün önce bilet satın alma işlemlerini yapmasını öneriyoruz. Boluspor maçında takımımızı yalnız bırakmayan, büyük taraftarlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz" denildi.