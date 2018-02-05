Diğer
Kategoriler

Gazişehir’den Passolig tepkisi

Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Passolig’de oluşan sorun nedeniyle bazı taraftarların Boluspor maçına giremediği belirtilerek, tepki gösterildi.

Gazişehirden Passolig tepkisi

05 Şubat 2018 17:53

Gazişehir’den Gaziantep Futbol Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Takımımızın, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynadığı ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldığı Boluspor maçı öncesinde Passolig sistemlerinden kaynaklı olarak, birçok taraftarımızın stadyuma giriş yapmalarında sıkıntı yaşadıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübümüzle alakası olmayan Passolig sisteminden dolayı kaynaklı yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına yönetimimiz çalışmalara başlamıştır. 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu Passolig noktaları da aktif hale getirilip, değerli taraftarlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır.
Taraftarlarımız, bundan sonraki süreçte bilet yüklemelerini internet sitesi ve Kamil Ocak Stadyumu altındaki Passolig noktalarından yapabileceklerdir. Gaziantep Kalyon Stadyumun'a giriş konusunda yaşanılan bu sorunların minimize edilmesi adına, taraftarlarımızı karşılaşmadan bir kaç gün önce bilet satın alma işlemlerini yapmasını öneriyoruz. Boluspor maçında takımımızı yalnız bırakmayan, büyük taraftarlarımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz" denildi. 

Etiketler: Gazişehir, Passolig tepkisi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç