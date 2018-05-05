Gazişehir'in rakibi Boluspor

Ligde bugün oynadığı Çaykur Rizespor maçını 4-2 kaybeden kırmızı-siyahlılar, puan tablosunda 6. olarak ligi üçüncü bitiren Boluspor'a rakip oldu. Diğer Play-Off eşleşmesinde ise Ümraniyespor ile B.B. Erzurumspor birbirine rakip oldu. Bu arada eşleşmelerin netleşmesinden sonra Gazişehir'in, Boluspor ile çift maç üzerinden oynayacağı Play-Off yarı final maçlarının programı da belli oldu.
11 Mayıs Cuma
Saat: 21:00
Stat: Gaziantep Kalyon
Gazişehir GFK - Boluspor
15 Mayıs Salı
Saat: 20:00
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor - Gazişehir GFK
Said Vakkas Yağcı