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Gazişehir'in rakibi Boluspor

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. Ligi altıncı sırada bitiren Gazişehir Gaziantep, lig üçüncüsü Boluspor'la eşleşti.

Gazişehirin rakibi Boluspor

05 Mayıs 2018 23:24

Ligde bugün oynadığı Çaykur Rizespor maçını 4-2 kaybeden kırmızı-siyahlılar, puan tablosunda 6. olarak ligi üçüncü bitiren Boluspor'a rakip oldu. Diğer Play-Off eşleşmesinde ise Ümraniyespor ile B.B. Erzurumspor birbirine rakip oldu. Bu arada eşleşmelerin netleşmesinden sonra Gazişehir'in, Boluspor ile çift maç üzerinden oynayacağı Play-Off yarı final maçlarının programı da belli oldu.

11 Mayıs Cuma

Saat: 21:00
Stat: Gaziantep Kalyon
Gazişehir GFK - Boluspor

15 Mayıs Salı

Saat: 20:00
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor - Gazişehir GFK

Said Vakkas Yağcı 

 

 

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