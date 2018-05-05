Gazişehir'in rakibi Boluspor

Ligde bugün oynadığı Çaykur Rizespor maçını 4-2 kaybeden kırmızı-siyahlılar, puan tablosunda 6. olarak ligi üçüncü bitiren Boluspor'a rakip oldu. Diğer Play-Off eşleşmesinde ise Ümraniyespor ile B.B. Erzurumspor birbirine rakip oldu. Bu arada eşleşmelerin netleşmesinden sonra Gazişehir'in, Boluspor ile çift maç üzerinden oynayacağı Play-Off yarı final maçlarının programı da belli oldu.

11 Mayıs Cuma

Saat: 21:00

Stat: Gaziantep Kalyon

Gazişehir GFK - Boluspor

15 Mayıs Salı

Saat: 20:00

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor - Gazişehir GFK

Said Vakkas Yağcı



