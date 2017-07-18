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Gazprom, Türkiye'ye gaz ihracatını yüzde 22 artırdı

Dünyanın en fazla doğal gaz üreten kuruluşu “Gazprom”, Türkiye’ye gaz ihracatını yüzde 22 arttırdı.

Gazprom, Türkiyeye gaz ihracatını yüzde 22 artırdı

18 Temmuz 2017 17:32

Rusya’nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğal gaz çıkaran kuruluşu Gazprom, 1 Ocak-15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'ye gaz ihracatını yüzde 22 arttırdığını açıkladı. Böylece geçen yıl aynı dönemde Türkiye’ye 102. 9 milyar metreküp gaz ihraç eden şirket, bu yıl gaz ihracatını yüzde 12.3 arttırmış oldu.

Haziran başında, şirketin başkan yardımcısı Aleksandr Medvedev, Gazprom’un 2017 yılında dış ülkelere 180 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edilebileceğini söylemişti.

2011 yılında 513 milyar metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştiren şirket, 44.6 milyar dolar kar elde etmişti. Şirketin Avrupa ülkelerindeki pazar payı ise yüzde 27. 

Tatiyana Şuvalova

Etiketler: GAZPROM, Türkiye


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