Gazze direnişinin 6’ncı Cumasında 431 kişi yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistin halkının İsrail direnişine karşı başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 6’ıncı Cumasında 431 kişinin yaralandığını duyurdu. Filistinlilerin ‘İşçi Cuması’ adını verdikleri 6’ncı Cuma gününde yaralananların arasında 3 de gazetecinin olduğu öğrenildi. Yaşanan çatışmalarda çekim yapan 2 adet İnsansız Hava Uçağı (drone) da kullanılamaz hale geldi.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana devam eden gösterilerde 45 kişi şehit düştü ve 6 bin 800’den fazla kişi de yaralandı.

Hamad Alnajjar

