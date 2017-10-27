Gazze Emniyet Müdürüne suikast girişimi

Gazze Emniyet Genel Müdürü Tevfik Ebu Naim’e cuma namazından sonra suikast girişiminde bulunuldu. Patlamanın, Ebu Naim'in cuma namazından sonra İhsan Camisi'nden çıkıp binmek için arabasının kapısını açmasıyla meydana geldiği belirtildi. Patlamada aracın hasar gördüğü, hafif yaralanan Ebu Naim’in de tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan, olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlattı. Hamas Siyasi Birim Üyesi ve Sözcüsü Husam Bedran, Ebu Naim’in başarısız bir suikaste uğradığını ve hafif yaralandığını duyurdu.

Muhammed Rabah