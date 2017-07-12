Gazze kentinin bazı bölgelerinde telefon ve internet hizmeti kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, şirketin Gazze kentindeki ana binasında bulunan en büyük jeneratörün yüksek ısı nedeniyle yandığını ve çalışamaz hale geldiğini açıkladı. Gazze Şeridi'ne jeneratör ve parçalarının girişine izin verilmediği ifade edildi.

Yerel kaynaklar, Filistin Telekomünikasyon Şirketi binasındaki ana jeneratörde çıkan yangın sonucu jeneratörün tamamen devre dışı kaldığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada uzmanların jeneratörü onarmak için çalıştıkları ve jeneratörün önümüzdeki saatlerde yeniden çalışır hale gelmesinin ümit edildiği belirtildi.