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Gazze sınırında 2 kişi hayatını kaybetti

Gazze sınırında 2 kişi hayatını kaybetti
Gazze sınırında 2 kişi hayatını kaybetti

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 376 kişi yaralandı.

Filistinlilerin Gazze'nin doğu sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 376 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin sınırındaki göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 2 kişinin öldüğünü ve 376 kişinin de yaralandığını onayladı. Kudra hayatını kaybedenlerin kimliklerini ise Faris Es-srsavy (12) ve Mahmoud Abu Saman (24) olarak aktardı. Yapılan açıklamada yaralılar arasında 30 çocuk 1 sağlık görevlisi ve 1 gazetecinin olduğu da kaydedildi. 7 yaralının durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.  

Hamad Alnajjar

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