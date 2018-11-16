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Gazze sınırında 40 kişi yaralandı

Gazze sınırında 40 kişi yaralandı
Gazze sınırında 40 kişi yaralandı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 40 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin Filistinli protestoculara karşı gerçek mermi kullandığına dikkat çekti.
Filistinlilerin “Toprak Günü” olarak adlandırdığı 30 Mart tarihinden bu yana devam eden protestolarda 233 Filistinli hayatını kaybederken 22 binden fazla kişi de yaralandı.  

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