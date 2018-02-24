Gazze ve Batı Şeria’da İsrail askerleri Filistinlilerle çatıştı

Filistin Kızılayı, Batı Şeria’ın bir çok şehrinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasındaki çatışmada El Bireh’nin kuzey doğusundaki 2’si gerçek mermi ve Batı Ramallah’ta Eriha’nın güney girişinde ise 19’u plastik mermilerle olmak üzere 122 kişinin yaralandığını, bir çok kişinin de atılan göz yaşartıcı bomba sebebiyle solunum güçlüğü çektiğini belirtti. Gazze Şeridi’nin İsrail sınırı yakınlarında ise İsrail askerleri ile FilistinIiler arasındaki çatışmada 22 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Muhammed Rabah

