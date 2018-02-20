Gazze’de 15 dakika hayat durdu

Hamas’ın seçimleri kazanmasıyla İsrail’in 2006 yılından beri havadan, karadan ve denizden ambargo altına aldığı insanların günde 2 dolardan az bir parayla yaşamak zorunda kaldığı Gazze Şeridi’nde halkın sabrı tükendi. İşsizliğin yüzde 50’yi aştığı Gazze’de 1 milyon 5 yüz bin insanın durumuna dünyanın dikkatini çekmek için 15 dakika süreyle Gazze’de hayat durdu. Hükumet çalışanları da maaşlarını alamayınca ekonomik kriz hat safhaya ulaştı.

Hürriyet Hareketi Genel Sekreteri Halit Hilal, iş bırakma eyleminde yaptığı basın toplantısındaki konuşmada, Gazze’deki bu duruma karşı bu sessizliğin devam etmesi halinde Gazze’deki barut fıçısının patlayacağını söyledi. Halit Hilal, Filistin yönetimi ve Hamdallah hükümetinin Kahire ittifakında üstlendikleri Gazze Şeridi’ndeki sorumlulukları omuzlamaları gerektiğini söyledi.

Konuşmacılar, uluslararası topluma, muhasara altında tutulan Gazze şeridindeki halka yardım çağrısında bulundu. Mısır hükümetine de seslenen eylemciler, bu yardımların Gazze Şeridi’ne ulaşması için Refah sınır kapısını açmasını istedi.