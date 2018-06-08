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Gazze’de 4 kişi hayatını kaybetti

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirdikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 618 kişi yaralandı.

Gazzede 4 kişi hayatını kaybetti

08 Haziran 2018 21:21

Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı, Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirdikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 618 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kudra, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ise Zeyad al-Briem (25), Emad Nabil Abu Darabi (26), Haytham Muhammed Khalil Al Jamal (15) ve Karam Ibrahim Ali Abu Arafat (26) olduğunu belirtti. 

Hamad Alnajjar
 

 

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