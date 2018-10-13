Gazze'de 7 Filistinli şehit toprağa verildi

Gazze'deki cenaze merasimine katılan Hamas lideri İsmail Haniye, "İsrail'in Gazze'ye 10 yılı aşkın uyguladığı abluka kalkana kadar haftalık protesto yürüyüşlerine devam edeceğiz" dedi.

Cenazeye katılanlar barışçı gösterilere ateşle karşılık vererek, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin İsrail sınırında yapılan protesto gösterilerinde 7 Filistinlinin öldüğünü, 252 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. 7 Filistinliden 4'ünün sınır çitini aşıp İsrail tarafına geçip askeri noktaya yaklaştığı zaman öldürüldüğünü, 3 Filistinlinin ise başka yerlerdeki protestolarda öldürüldüğünü açıkladı.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün başladığı 30 Mart'tan bu yana 201 Filistinlinin öldürüldüğü, 21 bin 500

Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.