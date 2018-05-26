Gazze’de gösterilerde ölenlerin sayısı 122 oldu

Gazze’nin İsrail sınırında Filistinli mültecilere ülkelerine geri dönüş hakkı verilmesi için 30 Mart’ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşünün dokuzuncu Cumasında 109 kişi İsrail askerlerinin saldırısında yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı dün, ‘ablukaya rağmen devam’ isimli Cuma gösterilerinde İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanarak açtığı ateş ve gaz yaşartıcı bomba sebebiyle 109 kişinin yaralandığını söyledi. Bakanlık yaralananlar arasında 7 çocuk ve 4 kadının bulunduğunu açıkladı. Hamas ve İslami Cihat Liderleri bir gün önce yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 11 yıldır uyguladığı abluka kaldırılıncaya kadar protestoların devam edeceğini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Hüseyin Ebu Uveyda bu sabah hayatını kaybetti. Ebu Uveyda’nın Gazze’nin doğu kesiminde dondurma sattığı belirtildi.

Daha önce, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşünde İsrail askerlerinin ateş açmasıyla yaralandıktan sonra Kudüs’te Aziz Joseph hastanesinde tedavi gören Yaser Habip adında Gazzeli de hayatını kaybetmişti.

Muhammed Rabah