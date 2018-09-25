Gazze'de ilaç sıkıntısı yaşanıyor

Sağlık Bakanlığı İlkyardım Genel Müdürü Mahir Şami, Gazze'de temel ilaçların azaldığını, 143 sağlık merkezinin 100'ünde ilk yardım ilaçlarının bulunmadığını, gelecek üç ay içinde 16 sağlık merkezindeki ilaçların da biteceğini söyledi. Şami, hastaların hükümetten ve sağlık merkezlerinden mahalli piyasadan ilaç temin etmesinin çok zor olduğunu söyledi. Şami, buna ilaveten çocukların tedavi sütlerinde de ciddi kıtlık bulunduğunu belirterek, durumun kaygı verici olduğunu, krizin çözülmemesi halinde komplikasyonların beklendiğini söyledi.

İSRAİL HUKUK TANIMIYOR

2007 yılından beri kuşatma altında tutulan Gazze'den hastaların büyük kısmının tedavi için yurt dışına gitmesine de izin verilmiyor. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kadri, yakıt yokluğunun hastaneler ve sağlık merkezlerinde sağlık hizmetlerini kötü yönde etkilediğini, bunun bütün sağlık sistemini tehlikeye soktuğunu söyledi. Eşref Kadri, “Dördüncü Cenevre Konvansiyona ve uluslararası hukuka göre hastaların tedavi için yurt dışına gitme hakları bulunuyor. Ancak İsrail hastaların yüzde 60'ının tedavi için yurt dışına çıkışlarını engelliyor” dedi.

Yakıt sıkıntısı sebebiyle Gazze'de konutlara günde yalnızca 4 saat elektrik verildiği kaydedildi.