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GCM Menkul Kiymetler’in ücretsiz eğitimi Kayseri’de

Türkiye’nin ödüllü ve lider aracı kurumlarından GCM Menkul Kıymetler’in Anadolu’da başlattığı “Yeni Başlayanlar İçin Forex” konulu eğitim semineri 18 Şubat Cumartesi Günü Kayseri Hilton Oteli’nde gerçekleşecek. Dünya piyasalarında işlem yapmak isteyen yatırımcılar seminere ücretsiz katılabilecek.

GCM Menkul Kiymetlerin ücretsiz eğitimi Kayseride

15 Şubat 2017 11:22

GCM Menkul Kıymetler, bilinçli yatırımcı misyonuyla 2012 yılında, Türkiye’de finansal bilincin artması ve Forex piyasasının doğru anlaşılması amacıyla Anadolu’da başlattığı eğitim seferberliğine devam ediyor ve kurumun yeni durağı Kayseri. 18 Şubat’ta Cumartesi günü Kayseri Hilton Otel'de yapılacak seminere döviz riski yüksek risk yönetimine önem veren iş dünyasından birçok iş adamı ile birlikte, dünya piyasalarına ilgi duyan akademisyen, öğrenciler, ev hanımları dahil birçok meslek grubundan yatırımcının ilgi göstermesi bekleniyor.

Dünyanın en popüler yatırım araçlarında işlem avantajı

Küresel finans piyasaları içerisinde günlük ortalama 5,5 trilyon dolar işlem hacmi ile dünyanın en büyük ve en likit finans piyasası olan Forex’te dünyanın en popüler yatırım araçları işlem görüyor. Forex işlem platformu üzerinden Ferrari, Intel, Alibaba.com, Facebook, Google, Microsoft gibi dünyanın en popüler hisselerinde; CAC 40, S&P 500, FTSE 100 gibi endekslerde; çok çeşitli paritelerde; emtialarda ve zengin yatırım araçlarında işlem yapılabiliyor.

Forex piyasasını yatırımcı için cazip kılan unsurlar arasında ise tek tuşla işlem imkanı, hafta içi 24 saat kesintisiz açık piyasa, kaldıraçlı işlem imkanı, fiyatlar hem düşerken hem de yükselirken yatırım imkanı sunan çift yönlü işlem özelliği, aynı platform üzerinden çok farklı özellikteki ve farklı ülkelerin borsalarında işlem gören yatırım enstrümanlara ulaşma avantajı, dünyanın her yerinden mobil ve online olarak aynı anda aynı fiyat seviyelerinden işlem imkanı gibi özellikler ön plana çıkıyor. Bu arada piyasada avantajları arasında yer alan kaldıraç özelliği doğru stratejilerle yüksek kazanç imkanı sunarken piyasa ile ters stratejilerde aynı oranda kayıp riski de içerdiği unutulmamalıdır.


Yeni Başlayanlar için temel Forex bilgileri ve stratejileri paylaşılacak

“Yeni Başlayanlar İçin Forex” konulu seminerde; Forex, piyasasının özellikleri, işleyiş sistemi, temel kavramlar, temel ve teknik analiz, piyasada başarılı olma sırlarıyla birlikte ve daha birçok önemli detay anlatılacak. Seminer sonunda ise tüm katılımcılara USB eğitim kiti dağıtılacak. USB eğitim kitinin içinde Forex piyasasına dair tüm konuların GCM Menkul Kıymetler’in uzmanları tarafından A’dan Z’ye anlatıldığı bir e-kitap ve 40 adet eğitim videosu bulunuyor.

Seminer, Forex piyasalarının duayen ismi GCM Menkul Kıymetler Eğitim Koordinatörü ve aynı zamanda Forex 5N yazarı Adil Altaş tarafından sunulacak. Altaş’ın zengin bilgi birikimiyle birlikte keyifli sunumu, seminer sonunda yatırımcıların tüm sorularını cevaplamaya çalışacak.

Forex eğitim seminerine katılmak isteyen yatırımcılar, kontenjanın sınırlı olması nedeniyle 0212 345 0 426 numaralı telefondan veya http://www.gcmforex.com/egitim/seminerler adresinden kayıt yaptırabilirler.
 

Etiketler: finans, forex, forex eğitimi, forex piyasası, GCM Menkul Kiymetler, Kayseri


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