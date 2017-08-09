Gebe okulu açılıyor

Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek için anne adaylarına gebelik sürecinde destek olmayı hedeflediklerini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Didem Aras, "Anne adaylarının tüm sorularına cevap bulabileceği bir okul olacak. 16 Eylül Cumartesi günü saat 11.30’ta VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu'nda başlayacak eğitim programının ilk günü gebelik süresinde merak edilen tüm sorular Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Yuliya Doster tarafından cevaplandırılacak. Ardından yeni doğan bakımı konusunda Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşiresi Çiğdem Özel, bilgilerini anne adaylarıyla paylaşacak. Bebeğin gelişiminde anne sütünün önemi konusunda ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nureddin Vurgun merak edilen tüm sorulara cevap verecek. Seminerin sonunda ise söz alacak olan Klinik Psikolog Gözde Nilüfer gebelik döneminde psikolojik destek hakkında bilgilendirme gerçekleştirecek" dedi.



Mutlu Gebe Okulu'nun 20 Eylül Çarşamba günü saat 13.00’da Ercan Avcı tarafından gerçekleştirilecek hamile pilatesi ile devam edeceğini ifade eden Aras, "Eylül ayında start verecek Mutlu Gebelik Okulu ve hamile pilatesi her ay düzenli olarak devam edecek. Mutlu Gebe Okulu’na katılan her anne sertifika verilecek. Ücretsiz olduğu ve kayıtların telefon yoluyla ya da yüz yüze yapılabileceği Gebelik Okulu'nda anne adaylarına ayrıca sürpriz hediyeler takdim edilecek" diye konuştu.

Abdullah Çibir